За сутки коронавирус выявили у 374 жителей Башкирии

Число больных стремительно продолжает увеличиваться

Пандемия коронавируса в Башкирии не думает сдавать обороты. За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 374 новых случаев ковида, а общее число инфицированных достигло 65684 человек. За прошлую неделю заболели 2806 жителей республики. Как сообщил и.о. министра здравоохранения Башкирии Азат Рахматуллин, на амбулаторном лечении сейчас находятся 6752 человека (из них 291 дети), на стационарном – 5564 (включая 89 ребенка). В связи с увеличением числа больных в республике дополнительно открыто 4 ковидных госпиталя на 770 коек.

Что касается вылечившихся, то за последние сутки с выздоровлением было выписано 67 пациентов – всего 56700 человек.