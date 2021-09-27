Хабиров поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в республике. Соответствующее распоряжение он дал на оперативном совещании в местном правительстве 27 сентября.

- Сделали выводы по соблюдению масочного режима. Я сразу хочу сказать, Алексей Николаевич Гусев [министр торговли] и Александр Владимирович Булушев [министр транспорта], вас касается. Эти дни посмотрели соблюдение масочного режима – я хочу сказать, надо подтянуть. Совсем расслабились. По торговым центрам мы говорили, но пока там результатов особых нету: из 30 проверенных объектов только шесть – в зеленой зоне, - сказал руководитель региона.