На базе РКБ имени Куватова в Уфе вновь открылся ковид-госпиталь

фото: Шамиль Булатов // instagram.com

В Уфе на базе республиканской клинической больницы имени Куватова вновь открылся ковид-госпиталь. Об этом 26 сентября сообщил главврач лечебницы Шамиль Булатов.

– В отдельном здании перепрофилирован коечный фонд терапевтического корпуса в количестве 210 коек (плюс с дополнительными 50 койками в резерве) - в том числе 20 реанимационных коек - на инфекционный стационар для оказания медицинской помощи пациентам, – написал руководитель больницы.

Булатов подчеркнул, что РКБ продолжает оказывать медицинскую помощь для жителей «по всем профилям». Кроме того, куватовская больница приняла на себя статус станции медицинской помощи – из-за того что под ковид-госпиталь была перепрофилирована БСПМ Уфы. Главврач медучреждения добавил, что ситуация во всех корпусах находится «под контролем»: «шлюзы, двукратное измерение термометрии, обработка рук, ограничения допуска посторонних лиц. Держим оборону против вируса для максимальной безопасности всех нас».

Напомним, в РКБ имени Куватова весной 2020 года случилась одна из первых крупных вспышек COVID-19.