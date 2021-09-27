«Невозможно поверить»: в Башкирии внезапно оборвалась жизнь 32-летнего отца

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В Башкирии скоропостижно скончался 32-летний житель Нефтекамска. В социальных сетях его близкие опубликовали слова скорби. Точная причина смерти Антона К. (имя изменено) неизвестна. Сообщается, что молодой мужчина ушел из жизни из-за проблем с сердцем.

– Мягких облаков тебе. Пусть земля будет тебе пухом. Соболезную. Сил и терпения это пережить родителям, жене, сестре, сестрёнке. До сих пор невозможно поверить, что тебя нет, – опубликовали сообщение его родные

Антон был трудолюбивым рабочим человеком, порядочным семьянином. У него остались две маленькие дочери.

– Любим тебя, родной, и скорбим. Ты всегда останешься в наших сердцах, – скорбят его близкие.