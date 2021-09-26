«Какая красивая»: в Башкирии жуткая смерть унесла жизнь молодой мамы

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В Башкирии скончалась совсем еще молодая жительница Нефтекамска. Близкие 36-летней Екатерины П. (имя изменено) сообщили, что это она умерла из-за последствий перенесенного коронавируса.

– Нет слов. Скорбим. Земля тебе пухом. Это последствия ковида, тромб...Страшно до жути, – прокомментировала смерть девушки ее знакомая.

Родные уже организовали похороны девушки, решив предать ее земле, по информации «КП-Уфа», в родном городе. У Екатерины остался сын подросток 12 лет.

Окружение скончавшейся в ужасе от произошедшего, не в силах поверить в смерть Екатерины.

– О боже такая молодая, какая красивая. Пусть спит спокойно, – отреагировали на новость местные жители.