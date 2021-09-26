Жители города Башкирии обеспокоены появлением ночного копателя

Фото: Мы с Октябрьского/Вконтакте

Жители Октябрьского опубликовали в социальных сетях с просьбой к очевидцам помочь в поисках нарушителя, который ездит по городу по ночам и ворует с клумб цветы. Автор сообщения предположил, что мужчина выкапывает цветы на продажу.

– По городу ездит с лопатой на серебристом Renault Duster. В 6 часов утра ворует с клумб дорогие растения, у меня сегодня выкопал два куста гортензии цветущей и тую. В соседнем цветнике куст розы желтой. На продажу наверное на рынок или на ярмарку, – следует из опубликованного сообщения.

В качестве доказательства автор поста прикрепил кадры с уличных камер фиксации нарушений. Всех, кто что-то знает, попросили откликнуться и помочь в поисках злоумышленника. Пока что на зов никто не отозвался.