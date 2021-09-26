Пожилой житель Башкирии вырастил 5 тонн гигантских тыкв

Фото: Сибай Город/Подслушано

Житель башкирского села прославился среди местных жителей благодаря своему богатому урожаю. Пожилой дедушка из Старого Сибая, как рассказал автор сообщения, опубликованного в социальных сетях, вырастил своими руками в огороде пять тонн тыкв.

– 92-летний дедушка из Старого Сибая вырастил в огороде пять тонн тыквы. Самая огромная весит 25 кг, – написал очевидец в своем сообщения.

Подписчики паблика, где было опубликовано сообщение, поддержали пожилого мужчину, похвалив его.

– Молодец, дед! А какие пироги с тыквой... Обалдеть..., – написала местная жительница.