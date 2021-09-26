Синоптики пообещали снежное начало недели в Башкирии

Синоптики «Башгидрометцетра» рассказали, какую погоду следует ожидать в республике в начале недели. По данным метеорологов, в регионе ожидается снег и дождь, а также заморозки ночью до -7°.

Согласно переданному сообщению, уже в понедельник, 27 сентября, пройдут дожди, которые будут в отдельных районах со снегом. Ветер будет восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1,+6°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°, днем +6,+11°.

28 сентября пообещали дожди и мокрый снег. Ветер будет северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3,+2°, при прояснениях до -7°, днем +5,+10°.