В Башкирии ударят морозы и выпадет снег

Спасатели МЧС передали штормовое учреждение, согласно которому в Башкирии 27 сентября ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. По информации ведомства, температура воздуха в этот день опустится до 0,-5*.

Сообщается также, что порывы ветра будут достигать до 15-20 м/с. Также ожидается облачная погода, дожди, которые будут в горных районах со снегом. Температура воздуха ночью опустится до +2,+7°, местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-5°, днем +5,+10°, в северо-восточных и горных районах до +1°.

В МЧС также предупредили о гололедице на отдельных участках, а также ухудшение видимости в осадках до 1-2км.