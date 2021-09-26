«Она так и не пришла в себя»: в Башкирии похоронили 15-летнюю девочку

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В башкирском Белебее сегодня, 26 сентября, прошли похороны 15-летней девочки Виктории К. (имя изменено). Как сообщили ее близкие, усопшая страдала от опухоли мозга и последний месяц находилась в коме. Несмотря на все усилия врачей и молитвы близких, Виктория ушла из жизни 23 сентября, так и не придя в сознание.

– Месяц назад впала в кому, находясь в Москве. Обнаружили опухоль мозга. Мы очень надеялись, что ее спасут. Но пережив три операции, она так и не пришла в себя. Умерла вчера от кровоизлияния, – рассказали в ее окружении.

Все, кто знал Викторию, особо выделили, что она была замечательной и доброй девушкой. Сочувствующие ее смерти отметили ее юный возраст и красоту.

– Царство небесное ей, до сих пор не могу в это поверить. За что такие испытания. Такая была замечательная девушка, – пишут ее близкие.

Прощание с ней прошло сегодня, 26 сентября, утром. Проводить в последний путь пришли ее родные и неравнодушные на родную улицу Фурманова.