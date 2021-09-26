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Происшествия26 сентября 2021 10:24

В Башкирии 91-летняя бабушка лишилась 400 тысяч рублей

Ее обманула мошенница
Источник:kp.ru
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В МВД по Башкирии сообщили о пострадавшей от рук мошенницы пенсионерке из Стерлитамака. 91-летнюю труженицу тыла обманули на 400 тыс. руб.

По информации ведомства, 21 сентября в ее квартиру позвонила женщина, которая сообщила, что меняет старые деньги на новые, и если этого не сделать, то денежные купюры обесценятся. Хозяйка квартира пустила посетительницу в квартиру и отдала ей все накопленные 400 тыс. руб.

Мошенница вышла с деньгами из квартиру, чтобы их якобы обменять, но уже не вернулась. Пока что женщину разыскивают.