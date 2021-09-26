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Происшествия26 сентября 2021 9:15

На трассе под Уфой сбили насмерть 40-летнего мужчину

Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте
Источник:kp.ru
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Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

В ГИБДД по Башкирии сообщили о смертельном ДТП, которое произошло накануне, 25 сентября, в Уфимском районе. По информации ведомства, на 28 км дороги Уфа-Оренбург был сбит насмерть 40-летний житель Архангельского района.

Предварительно известно, что наезд допустил 32-летний житель Салавата за рулем автомобиля ВАЗ-21102, который ехал со стороны Стерлитамака в Уфу. Погибший, со слов водителя, перебегал дорогу в неположенном месте.

Пешеход в результате ДТП скончался на месте происшествия.