На трассе под Уфой сбили насмерть 40-летнего мужчину

Фото: ГИБДД по Башкирии

В ГИБДД по Башкирии сообщили о смертельном ДТП, которое произошло накануне, 25 сентября, в Уфимском районе. По информации ведомства, на 28 км дороги Уфа-Оренбург был сбит насмерть 40-летний житель Архангельского района.

Предварительно известно, что наезд допустил 32-летний житель Салавата за рулем автомобиля ВАЗ-21102, который ехал со стороны Стерлитамака в Уфу. Погибший, со слов водителя, перебегал дорогу в неположенном месте.

Пешеход в результате ДТП скончался на месте происшествия.