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Происшествия25 сентября 2021 21:36

На проспекте Октября в Уфе насмерть сбили человека

ДТП с летальным исходом случилось рядом с остановкой «Госцирк»
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Уфе на проспекте Октября рядом с остановкой «Госцирк» насмерть сбили мужчину. ДТП случилось сегодня, 25 сентября, в половине десятого вечера. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

– По предварительным данным, 59-летний мужчина за рулём «Nissan Xtrail», двигаясь по проспекту Октября, допустил наезд на мужчину, переходящего дорогу в неустановленном для этого месте, – передали в дорожной полиции.

Пешеход от полученных травм скончался до прибытия медиков. Сейчас инспекторы ГИБДД устанавливают его личность. По факту происшествия начато разбирательство.