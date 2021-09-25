На проспекте Октября в Уфе насмерть сбили человека

фото: ГИБДД РБ

В Уфе на проспекте Октября рядом с остановкой «Госцирк» насмерть сбили мужчину. ДТП случилось сегодня, 25 сентября, в половине десятого вечера. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

– По предварительным данным, 59-летний мужчина за рулём «Nissan Xtrail», двигаясь по проспекту Октября, допустил наезд на мужчину, переходящего дорогу в неустановленном для этого месте, – передали в дорожной полиции.

Пешеход от полученных травм скончался до прибытия медиков. Сейчас инспекторы ГИБДД устанавливают его личность. По факту происшествия начато разбирательство.