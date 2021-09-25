«Уфа» потерпела поражение от московского «Спартака»

фото: ФК "Уфа"

В девятом туре Российской премьер лиги «Уфа» уступила московскому «Спартаку», играя на выезде. Матч окончился счетом 0-2. Оба гола были забиты в первом тайме.

«Красно-белые» открыли счет уже на четвертой минуте: в контратаке гол оформил Эсекель Понсе – он пробил голкипера, ударив в левый нижний угол. На тридцатой минуте второй мяч хозяев на свой счет записал Куинси Промес, воспользовавшийся неточным пасом Бояна Йокича рядом со штрафной. Защитник уфимцев практически вывел противника один на один с вратарем. Во втором тайме ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника.

Статистика встречи:

Счет: 0-2

Удары по воротам (в створ): 19 (10) - 12 (2)

Угловые: 2-9

Офсайды: 0:3

Нарушения: 11-13

Желтые карточки: 0-4

Владение мячом: 46%-54%

В онлайн-таблице РПЛ «Уфа» сейчас занимает тринадцатое место (8 очков: две победы, две ничьи и пять поражений), а «Спартак» – восьмое (13 очков: четыре победы, одна ничья и четыре поражения). В десятом туре команды сыграют 3 октября: «Спартак» – с «Ахматом», «Уфа» – с «Уралом».