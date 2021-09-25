«Салават Юлаев» обыграл на выезде «Локомотив», уступая по ходу встречи две шайбы

фото: ХК "Салават Юлаев"

Сегодня, 25 сентября, «Салават Юлаев» играл на выезде с ярославским «Локомотивом» в рамках чемпионата КХЛ. Подопечные Томи Ламсы вырвали победу, проигрывая по ходу встречи две шайбы.

Хозяева открыли счет уже на второй минуте. Голом отметился Рушан Рафиков. В середине второго периода «Локомотив» забил еще одну шайбу – голкипера «юлаевцев» обыграл Павел Красковский». Под конец отрезка отрыв сократил Тему Хартикайнен. Третья двадцатиминутка оказалась ударной для гостей, однако конвертировать преимущество в забитые шайбы им удалось только под самый занавес встречи - дубль оформил Сакари Маннинен. Итоговый счет: 2-3 в пользу СЮ.

«Локомотив» (Ярославль) - «Салават Юлаев» (Уфа)

Голы:

1:0 (01:49) - Рушан Рафиков (Артём Ильенко, Павел Кудрявцев);

2:0 (30:10) - Павел Красковский (Александр Полунин, Егор Коршков);

2:1 (39:39) - Тему Хартикайнен (Сакари Маннинен, бол.);

2:2 (58:37) - Сакари Маннинен (Сергей Шмелёв, Маркус Гранлунд);

2:3 (60:28) - Сакари Маннинен.