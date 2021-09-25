«От регистратуры до выхода»: жители Башкирии пожаловались на огромную очередь в поликлинике

Очередь тянется от самого выхода

В башкирском городе Стерлитамаке местная жительница пожаловалась на огромную очередь в детской поликлинике №4. Она оставила свое обращение в соцсетях главы республики Радия Хабирова. По словам женщины, пациентам приходится выстраиваться в очередь от самого выхода. В подтверждение своих слов она показала видео из медучреждения.

– Очередь от регистратуры и до выхода. Как думаете, соблюдается социальная дистанция? Нет! Врачей нет, на прием не записаться, врачи, которые остались, работают на износ. Почему только для уфимцев у нас все ягоды? В остальных городах не нужно наводить порядок? Администрация больницы всё знают, но проблема то не решается! – возмутилась горожанка.

На ее жалобы ответило региональное министерство здравоохранения. По словам представителя ведомства Тагира Гизатуллина, в поликлинике №4 «имеется дефицит врачебных кадров, укомплектованность врачами-педиатрами участковыми составляет 50%». Главврач медучреждения Борис Шарипов, отметил специалист, «перераспределил поток [пациентов] и сократил время ожидания приема, а значит и очередь».

Ранее "КП-Уфа" писала, что проблемы с очередями есть и в уфимской поликлинике. Горожане жалуются, что не могут дозвониться до регистратуры.