«Мама очень переживает»: в Башкирии два месяца не могут найти пропавшего Данила Кореневского

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В башкирском городе Белорецке два месяца назад без вести пропал 35-летний Данил Кореневский. В июле мужчина просто ушел из дома, ничего не сказав, и не вернулся. Сейчас его пытается найти отчаявшаяся мать. Об этом сообщила сестра пропавшего Оксана.

– Мама очень переживает, уже обошла весь Белорецк. В прошлом году она одного сына уже потеряла – он умер от инсульта, – рассказала Оксана.

По ее словам, раньше у Данила была крепкая семья и хорошая работа, однако в какой-то момент «что-то пошло не так»: мужчина развелся, начал выпивать и копить долги. В последнее время он также стал пропадать – мог исчезнуть на целые недели. Матери, с которой он жил после развода, удавалось его найти, но не в этот раз. Из-за того, что раньше Данил всегда возвращался домой после продолжительного отсутствия, его семья решила повременить с обращением в полицию и к волонтерам. Сестра и мать планируют подать в розыск на следующей неделе.

Если вы знаете о местонахождении Данила Кореневского или видели его, позвоните его сестре Оксане по телефону: 8-905-35-57-007.