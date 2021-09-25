В Уфе стартовал отопительный сезон, тепло пока подали в 42% домов

По данным мэрии на 15:00 тепло пока получили 2 220 многоквартирных домов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Уфе сегодня, 25 сентября, стартовал отопительный сезон. По данным мэрии на 15:00 тепло пока получили 2 220 многоквартирных домов – это 42% от общего числа жилых зданий в городе.

– Начало подачи теплоснабжения не означает, что тепло в домах появится моментально, так как со дня пуска тепла до момента, когда отопительные приборы в домах прогреются, может пройти от трех до пяти суток, – передали в столичной администрации.

Там добавили, что сейчас ресурсоснабжающие и управляющие организации работают в три смены, а аварийные службы приведены в режим повышенной готовности.

По вопросам подключения тепла мэрия советует обращаться в специально созданный для этого колл-центр. Телефон – 277-09-11.

Напомним, в школы и больницы подача отопления началась раньше – 16 сентября.