Заморозки до -8 прогнозируются в Башкирии

В Башкирии обещают сильные ночные заморозки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории Башкирии в ближайшие дни прогнозируются ночные заморозки – температура воздуха может упасть до -8 градусов. Об этом сегодня, 25 сентября, ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптики Башгидромета тем временем передают, что грядущей ночью 26 сентября средняя температура воздуха в регионе будет колебаться между +5 и +10 градусами (местами возможны заморозки до 0). Днем столбики термометров покажут +11, +16 градусов. В республике ожидаются кратковременные дожди, ветер будет восточным, юго-восточным умеренным, местами возможны порывы до сильного.