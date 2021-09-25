Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 сентября 2021 15:30

Заморозки до -8 прогнозируются в Башкирии

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Башкирии обещают сильные ночные заморозки

В Башкирии обещают сильные ночные заморозки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории Башкирии в ближайшие дни прогнозируются ночные заморозки – температура воздуха может упасть до -8 градусов. Об этом сегодня, 25 сентября, ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптики Башгидромета тем временем передают, что грядущей ночью 26 сентября средняя температура воздуха в регионе будет колебаться между +5 и +10 градусами (местами возможны заморозки до 0). Днем столбики термометров покажут +11, +16 градусов. В республике ожидаются кратковременные дожди, ветер будет восточным, юго-восточным умеренным, местами возможны порывы до сильного.