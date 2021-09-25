Жительница Башкирии пожаловалась в полицию на угрозу убийством и сама попала под следствие

Суд приговорил женщину к 200 часам обязательных работ

Жительницу Стерлибашевского района Башкирии осудили по уголовному делу за ложный донос – она заявила полиции, что мужчина угрожал ей убийством. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, женщина написала заявление в декабре 2020 года. Она пожаловалась на знакомого, который, якобы держа в руке нож, угрожал убийством и порезал ее.

– По результатам проверки органами полиции было выяснено, что гражданка совершила ложный донос, так как держала злость на гражданина. На самом деле никакой угрозы не было – она порезалась сама об консервную банку, – передали в суде.

На процессе подсудимая признала вину и раскаялась. Ей назначили 200 часов обязательных работ.