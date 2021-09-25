В Башкирии мошенница обманула 91-летнюю труженицу тыла на 400 тысяч рублей

Сейчас полицейские ищут мошенницу

В башкирском городе Стерлитамаке мошенница обманула 91-летнюю ветерана-труженицу тыла на 400 тысяч рублей. Бабушка обратилась в полицию. Об этом сообщило республиканское МВД.

По словам потерпевшей, 21 сентября в ее квартиру позвонила неизвестная женщина. Она сказала, что денежные купюры пенсионерки обесценятся, если не поменять их на новые. Ветеран пустила мошенницу в дом и достала из шкафа все свои накопления – 400 тысяч рублей. Злоумышленница взяла средства и ушла, якобы для того чтобы их обменять. Обратно она так и не вернулась.

– По данному факту Следственным управлением УМВД России по городу Стерлитамаку возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодека [мошенничество], – передали в правоохранительном ведомстве.

Сейчас полицейские ищут мошенницу.