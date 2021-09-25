Два пассажирских лайнера не смогли вылететь из Нового Уренгоя в Уфу

Рейс был задержан на несколько часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 25 сентября, два пассажирских лайнера не смогли вылететь из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу из-за тумана, ограничившего видимость. Рейсы были задержаны, со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает ТАСС.

Согласно онлайн-табло воздушной гавани, самолет Boeing 737 авиакомпании Utair планируется отправить в башкирскую столицу в 14:50 (изначальное время вылета было 12:30), а Sukhoi Superjet «ИрАэро» - в 8:35 26 сентября (изначальное время - 7:50 25 сентября).

Помимо уфимских, в Новом Уренгое были задержаны еще четыре рейса: в Челябинск, Москву и Краснодар.