В Башкирии более 1,5 тысячи человек скончались от коронавируса

За день от коронавируса в Башкирии скончались 20 человек

Число умерших от коронавируса в Башкирии достигло 1 516 человек. За сутки жертвами инфекции стали 20 жителей – для республики это максимальный прирост смертности. Статистику 25 сентября обнародовал региональный оперштаб.

В Башкирии COVID-19 за день выявили у 382 человек – это новый антирекорд по новым случаям инфицирования. С начала пандемии на территории республики зарегистрировано 64 933 зараженных. Переболели коронавирусом 56 561 жителей региона, 393 из них выздоровели за последние 24 часа.

Первым компонентом вакцины привились 1,27 млн человек, вторым – 1,16 млн.