В центре Уфы полиция задержала мужчину, который лазерной указкой слепил водителей

Полиция задержала мужчину недалеко от Гостиного двора Фото: Эльвина АПАРИНА

Вечером 24 сентября в центре Уфы задержали мужчину, который лазерной указкой слепил водителей машин и автобусов. Об этом сообщил источник «КП-Уфа».

По словам собеседника, горожанин светил лазером, находясь недалеко от Гостиного двора. Стоило кому-то его заметить – он убегал. В какой-то момент мужчину заприметили сотрудники полиции, скрыться от которых у него уже не получилось. Правоохранители задержали хулигана для выяснения обстоятельств.

Отметим, что в 2017 году в Уголовном кодексе России появилась статья о «действиях, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Согласно ей, нарушителю грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.