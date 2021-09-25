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Происшествия25 сентября 2021 11:16

В центре Уфы полиция задержала мужчину, который лазерной указкой слепил водителей

Хулигана заметили недалеко от Гостиного двора
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Полиция задержала мужчину недалеко от Гостиного двора

Полиция задержала мужчину недалеко от Гостиного двора

Фото: Эльвина АПАРИНА

Вечером 24 сентября в центре Уфы задержали мужчину, который лазерной указкой слепил водителей машин и автобусов. Об этом сообщил источник «КП-Уфа».

По словам собеседника, горожанин светил лазером, находясь недалеко от Гостиного двора. Стоило кому-то его заметить – он убегал. В какой-то момент мужчину заприметили сотрудники полиции, скрыться от которых у него уже не получилось. Правоохранители задержали хулигана для выяснения обстоятельств.

Отметим, что в 2017 году в Уголовном кодексе России появилась статья о «действиях, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Согласно ей, нарушителю грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.