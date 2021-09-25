В новый состав Госдумы вошли 14 депутатов от Башкирии

Большая часть депутатов, вошедшая в Госдуму от Башкирии, - единороссы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В состав восьмого созыва Государственной Думы России вошли 14 депутатов от Башкирии. Федеральная ЦИК утвердила списки народных избранников.

По партийным спискам от «Единой России» в российский парламент прошли Римма Утяшева, Наталья Орлова, Владимир Сенин, Ирина Панькина, Ризван Курбанов и Рима Баталова. Последние два депутата получили свои мандаты от главы республики Радия Хабирова и руководителя его администрации Александра Сидякина. В Госдуме также будут заседать Александр Ющенко от КПРФ и Иван Сухарев от ЛДПР.

По одномандатным округам в Думу избрались Эльвира Аиткулова, Динар Гильмутдинов, Павел Качкаев, Зариф Байгускаров и Рафаэль Марданшин (все из «Единой России»), а также Рифат Шайхутдинов («Гражданская платформа»).