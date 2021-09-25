Житель Башкирии сделал врезку в газопровод и взорвал дом

фото: МЧС РБ

В Туймазинском районе Башкирии взорвался жилой частный дом из-за того, что его хозяин сделал врезку в газопровод. Инцидент произошел сегодня утром, 25 сентября, на улице Юбилейной в селе Айгиртамак. Об этом сообщило МЧС республики.

В 7:36 сотрудники экстренного ведомства локализовали пожар в полностью разрушенном кирпичном доме. Спустя 10 минут было ликвидировано открытое горение. В ликвидации последствий взрыва участвовали 21 человек и девять единиц техники.

– По предварительной информации, хозяин дома произвел самостоятельную врезку в газопровод, в результате чего произошла разгерметизация газо-воздушной смеси с последующим полным разрушением жилого дома, – передали в МЧС.

Сейчас 58-летний хозяин дома находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в реанимацию Туймазинской ЦРБ.