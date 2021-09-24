С конца мая в Уфе превышение вредных веществ в воздухе фиксировали 46 раз

Роспотребнадзор Башкирии опубликовал результаты мониторинга качества воздуха в Уфе. По информации ведомства, в период с 27 мая по настоящий момент было зарегистрировано 46 превышений нормативов.

В Роспотребнадзоре уточнили, что отбор проводили в 57 точках, всего провели 6613 исследований. Превышения были зарегистрированы в диапазоне от 1,2 ло 2,9 ПДК по следующим веществам: диоксид серы – 9 раз, этилбензол – 7, этенилбензол, углерод оксид, диметилбензол – по 2 случая, гидроксибензол – 13 раз, дигидросульфид – 6

Административные протоколы были составлены в отношении двух предприятий.