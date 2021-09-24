В Уфе переводят на удаленное обучение 51 школу

Мэрия Уфы сообщила, что в связи с высоким ростом заболеваемости респираторными инфекциями и коронавирусом уфимские школы переходят на дистанционное обучение. В муниципалитете уточнили, что в числе таких школ также 51 общеобразовательная организация, где зарегистрирован высокий уровень заболеваемости с признаками ОРВИ и COVID-19.

– В связи с высокими показателями заболеваемости детского населения респираторными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией уфимские школьники переходят на дистанционный режим обучения. Данное решение принято городским оперативным штабом по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции по рекомендации управления Роспотребнадзора РБ, – проинформировали в администрации.

В мэрии пояснили, что удаленный формат обучение будет введен с 27 сентября на две недели для учеников с 5 по 10 классы. В случае стабилизации ситуации по коронавирусу ученики вернутся на очный режим обучения.