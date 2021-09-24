Замеченный у школы учитель с электронным оружием вызвал панику в Уфе

Правоохранительные органы выяснили, что никакой опасности мужчина и его "оружие" не представляли

Сегодня утром, 24 сентября, уфимцев напугал проходящий рядом со школой №44 мужчина, в руках у которого был предмет, похожий на оружие. Как выяснилось, подозрительным гражданином оказался учитель, а нес он электронное ружье для тира – его используют во время занятий. Об этом «КП-Уфа» сообщил источник в правоохранительных органах.

Перепуганные очевидцы, заметившие мужчину, обратились в экстренные службы города и рассказали о своих опасениях. На место происшествия прибыли сотрудники аварийных ведомств и правоохранительных органов. Во время проверки они выяснили, что никакой опасности ни сам педагог, ни электронное оружие у него в руках не представляют.