Синоптики озвучили прогноз погоды в Башкирии в выходные дни

Днем температура воздуха будет колебаться между 11 и 18 градусами тепла

В Башкирии в выходные дни, 25 и 26 сентября, ожидается умеренно холодная погода и кратковременные дожди. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

В субботу, 25 сентября, ветер в республике будет юго-восточным, умеренным. Температура воздуха ночью составит +4,+9° (местами похолодает до 0°), днем +13,+18°.

В воскресенье, 26 сентября, кратковременные осадки сохранятся, а вот порывы восточного и юго-восточного ветра усилятся. Столбики термометров в темное время суток покажут +5,+10° (местами все те же 0°), после восхода солнца воздух прогреется до +11,+16°.