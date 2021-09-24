Числившегося пропавшим без вести мужчину из Башкирии забили молотком и закопали в поле

на фото - убитый 69-летний пенсионер // соцсети

В Архангельком районе Башкирии местный житель из-за машины и денег забил 69-летнего пенсионера молотком, а его тело закопал в поле. Об этом сообщило МВД республики.

Погибший пожилой мужчина – Нажип С. – изначально числился пропавшим без вести. В розыск 22 сентября его объявила сожительница. По ее словам, накануне пенсионер уехал из дома на Renault Logan торговать медом, но обратно так и не вернулся. Уфимский межрайонный следственный комитет сразу возбудил уголовное дело об убийстве.

Сотрудники правоохранительных органов смогли оперативно найти машину пропавшего – ее через интернет продал перекупщик. В багажнике у иномарки были обнаружены следы крови.

Автомобиль, принадлежавший покойному // фото: МВД РБ

– Дальнейшими разыскными мероприятиями установлен 63-летний житель Архангельского района, у которого был приобретен автомобиль. При обыске по месту его жительства обнаружены банки с медом, принадлежащие пропавшему мужчине, на которых имелись следы крови, а также 90 тыс. рублей, вырученные от продажи автомобиля. Под тяжестью собранных доказательств мужчина сознался в убийстве пропавшего и указал местонахождение его тела, – рассказали в МВД РБ.

По версии следствия, 63-летний подозреваемый будучи таксистом заприметил жертву, когда тот торговал медом вдоль дороги рядом с деревней Усаклы. Мотивом для убийства злоумышленник назвал машину потерпевшего, которой он хотел завладеть, чтобы продать. Дело в том, что его автомобиль – вазовская «пятнадцатая» – была уже старой и требовала дорогостоящего ремонта.

Днем 21 сентября мужчина решился расправиться с пенсионером. Он подъехал к нему и во время беседы под предлогом покупки меда несколько раз ударил его молотком по голове. После этого подозреваемый закинул тело в багажник автомобиля жертвы и вывез его в поле, где и закопал. Затем он забрал свой автомобиль с места убийства и поехал в Уфе, где продал иномарку потерпевшего за 90 тысяч рублей. Договор купли-продажи был составлен от имени убитого.

Убийца выручил за счет продажи авто покойного 90 тысяч рублей // фото: СК РБ

Сейчас с подозреваемым работают следователи. В ближайшее время будет решаться вопрос о избрании меры пресечения.