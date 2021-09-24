В Башкирии выявлено 355 новых случаев COVID-19, число умерших приблизилось к 1,5 тыс.

Ситуация с коронавирусом в Башкирии продолжает усугубляться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 355 жителей – регион регистрирует антирекордный прирост зараженных уже третий день подряд. Всего на территории республики зафиксировано более 64,5 тысячи случаев инфицирования. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщили в местном Минздраве.

От COVID-19 за день скончались еще 19 человек (суточный максимум смертей в Башкирии – 20). Число жертв инфекции приближается к полутора тысячам – 1 496.

Переболели коронавирусом за все время 56 168 жителей, 278 из них выздоровели за последние 24 часа.

Прямо сейчас ковид-положительными в Башкирии числятся 6 887 человек: 6 194 зараженных лечатся дома, остальные 693 лежат в больницах – 49 в тяжелом состоянии и 11 на ИВЛ.

Первым компонентом вакцины в республике привито 1,26 млн жителей, вторым – 1,15 млн.