Мэр Уфы Сергей Греков ответил жителям Шакши на жалобу о «скотском отношении»

Фото: Карен Муллагалиев

Мэр Уфы Сергей Греков прокомментировал претензии горожан, которые создали петицию с требованием сделать из Шакши отдельный район и пожаловались на «скотское отношение» со стороны местных властей. Сити-менеджер высказался о ситуации на встрече с журналистами 24 сентября.

– Я не знаю, кто сказал такие некрасивые слова про [скотское] отношение. В Шакше совсем недавно сделали сквер, посвященный ветеранам. Танк большой поставили. Я уверен, что если мы с жителями Шакши, которые написали петицию, обязательно увидимся и переговорим, и объясним и расскажем, когда в ближайшее время мы туда придем, – сказал Греков.

Напомним, создатель петиции жаловался на то, что в Шакше нет кинотеатра, бассейна, больницы, полноценных парков и скверов, а также других благ, доступных для жителей остальной части города. На данный момент петиция собрала почти 600 подписей.