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Общество24 сентября 2021 10:34

При сносе дома в Башкирии обнаружено старинное надгробие

Находка датирована позапрошлым веком
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: facebook.com

фото: facebook.com

В башкирском городе Ишимбае местный житель при сносе дома обнаружил старинное надгробие стерлитамакской купчихи Матрёны Григорьевны Михайловой. Находка датирована XIX веком. Об этом сообщила руководитель регионального отделения общества охраны памятников и член Совета по правам человека республики Эльза Маулимшина.

– Она [Матрёна Михайлова] умерла в 1871 году в возрасте 68 лет. Сейчас решается вопрос: куда определить памятник. У кого есть какие-либо сведения об этом человеке, просьба сообщить, – написала общественница на своей странице в фейсбуке.