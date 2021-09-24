При сносе дома в Башкирии обнаружено старинное надгробие

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В башкирском городе Ишимбае местный житель при сносе дома обнаружил старинное надгробие стерлитамакской купчихи Матрёны Григорьевны Михайловой. Находка датирована XIX веком. Об этом сообщила руководитель регионального отделения общества охраны памятников и член Совета по правам человека республики Эльза Маулимшина.

– Она [Матрёна Михайлова] умерла в 1871 году в возрасте 68 лет. Сейчас решается вопрос: куда определить памятник. У кого есть какие-либо сведения об этом человеке, просьба сообщить, – написала общественница на своей странице в фейсбуке.