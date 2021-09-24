«Салават Юлаев» одержал уверенную победу над СКА

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

В минувший четверг, 24 сентября, уфимский «Салават Юлаев» провел очередной выездной матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Соперниками подопечных Томи Ламса стали хоккеисты питерского СКА. Встреча прошла при явном игровом преимуществе «юлаевцев» и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Перед началом матча стало известно, что ворота «Салавата» в этой игре будет защищать Александр Шарыченков. В строй также вернулся молодой нападающий Родион Амиров, который провел свой первый матч в этом регулярном чемпионате. В первом периоде команды счет так и не открыли.

Во втором периоде «Салават Юлаев» смог дважды реализовать большинство, не позволив при этом хоккеистам СКА воспользоваться своим шансом разыграть «лишнего». Сначала гол в ворота Ларса Юханссона забил Сакари Маннинен, а затем, также в большинстве, отличился защитник Шакир Мухамадуллин.

В третьем периоде «юлаевцы» и вовсе ушли в отрыв – после гола в исполнении Петра Хохрякова «Салават» повел со счетом 3:0. Однако игроки СКА сдаваться не собирались и, благодаря дублю Антона Бурдасова смогли сократить разрыв в счете. Незадолго до финальной сирены тренерский штаб питерских армейцев решил заменить голкипера на шестого полевого игрока, но «юлаевцы» умело воспользовались потерей соперником шайбы и забили в путсые ворота. Четвертый гол «Салавата» на счету Данила Башкирова.

Следующий матч «Салават Юлаев» также проведет на выезде. В предстоящую субботу, 25 сентября подопечные Томи Ламса скрестят клюшки с хоккеистами ярославского «Локомотива».