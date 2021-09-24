Подача отопления в жилые дома Уфы начнется 25 сентября

Отопление в домах Уфы дадут 25 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подача тепла в многоквартирные жилые дома Уфы начнется 25 сентября. Соответствующее постановление накануне подписал мэр Уфы Сергей Греков.

– В постановлении поручено руководителям предприятий-поставщиков тепловой энергии приступить к подаче тепла потребителям в соответствии с их заявками, – передали в администрации города.

Следить за своевременной подачей тепла будут руководители подразделений мэрии и главы районных администраций. В случае возникновения проблем с отоплением жителям советуют обращаться в колл-центр городского штаба по телефону 277-09-11.