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Общество24 сентября 2021 8:34

Подача отопления в жилые дома Уфы начнется 25 сентября

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Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Отопление в домах Уфы дадут 25 сентября

Отопление в домах Уфы дадут 25 сентября

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подача тепла в многоквартирные жилые дома Уфы начнется 25 сентября. Соответствующее постановление накануне подписал мэр Уфы Сергей Греков.

– В постановлении поручено руководителям предприятий-поставщиков тепловой энергии приступить к подаче тепла потребителям в соответствии с их заявками, – передали в администрации города.

Следить за своевременной подачей тепла будут руководители подразделений мэрии и главы районных администраций. В случае возникновения проблем с отоплением жителям советуют обращаться в колл-центр городского штаба по телефону 277-09-11.