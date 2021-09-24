В Башкирии прекращены поиски без вести пропавшего подростка

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В Иглинском районе Башкирии завершены поиски 15-летнего Альберта Б.. Подросток пропал накануне – 23 сентября. Он ушел из дома, но обратно так и не вернулся. Юношу всю ночь искали местные жители с волонтерами. Сегодня утром стало известно, что пропавшего нашли.

– Найден живым! Найден местными жителями! Всем спасибо за помощь! – написали в сообществе волонтерской организации «Поиск детей» Иглино.

В Башкирии на днях были прекращены поиски еще одного без вести пропавшего человека. Речь идет о жителе Челябинской области, который приехал в республику на заработки, попал в больницу и исчез после выписки.