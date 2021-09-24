Радий Хабиров оценил премьеру башкирской семейной комедии

Фото: киностудия «Башкортостан» им. А. Абдразакова

В российских кинотеатрах вышла в прокат новая комедия от знаменитого башкирского режиссера Айнура Аскарова «Семья года». Айнур Аскаров уже прославился благодаря комедии «Из Уфы с любовью», поэтому премьеру «Семьи года» зрители ожидали с нетерпением.

Премьеру комедии уже оценил Радий Хабиров. Он отметил, что фильм снимали в самых живописных уголках Башкирии – Абзелиловском и Белорецком районах, и актеры в фильме – тоже башкирские.

- У нас уже сформировалась настоящая фильмотека наших, башкирских, ярких и современных картин - «Отряд Таганок», «Сестренка», «Из Уфы с любовью» и др. Теперь вот и «Семья года» добавилась. Всех нас поздравляю и желаю авторам творить и дальше! – поделился своими впечатлениями Хабиров у себя на странице в соцсетях.

«Семья года» — это комедия о самой обыкновенной башкирской семье Рахматуллиных. Герои задались целью победить в телешоу, чтобы выиграть 5 миллионов рублей и отстоять свой дом у банка, который хочет отобрать его за просроченный платеж по ипотеке. И вот на своем стареньком автомобиле они отправляются в дальний путь... В фильме раскрываются тонко раскрываются все стороны человеческих отношений – любовь, привязанность, взаимоуважение.