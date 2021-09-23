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Общество23 сентября 2021 18:38

Решились пожениться спустя 55 лет: в Башкирии сыграла свадьбу очень необычная пара

Счастливой невесте – 81 год, ее жениху – 79
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Фото: Госкомюстиции РБ

Фото: Госкомюстиции РБ

В ЗАГСе Гафурийского района настоящий переполох: сегодня там зарегистрировала брак весьма необычная пара. Счастливой невесте – 81 год, ее жениху – 79. Как рассказали в Госкомюстиции Башкирии, молодожены шли к этому шагу целых долгих 55 лет и накануне Международного дня пожилых людей все же решились связать себя узами брака. Леонид Шатунов и Маклуфа Хайретдинова воспитали детей, а сейчас помогают нянчиться с многочисленными внуками. Как отмечают в ведомстве оба новоиспеченных молодожена – заслуженные ветераны труда, которые и в 80 лет продолжают вести активный и здоровый образ жизни.

- Сотрудники отдела ЗАГС поздравили пару с этим ярким событием в их жизни, пожелав крепкого здоровья и семейного благополучия, - рассказали в пресс-службе региональной Госкомюстиции.

Напомним, недавно «Комсомолка» уже писала еще об одной удивительной паре молодоженов, где невесте было всего 33 года, а ее возлюбленному – 72. Пара познакомилась в интернате для инвалидов и престарелых в Октябрьском и быстро нашла общее увлечение в музыке, после чего решила узаконить свои отношения.