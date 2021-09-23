Стали известны личности четверых сгоревших пассажиров «Газели» на трассе в Башкирии

Фото: МЧС по РБ

Стали известны личности погибших в жуткой аварии с пассажирской «Газелью» на трассе в Башкирии. Напомним, в 15.00 в двух километрах от города Салават столкнулись пассажирская «Газель» и грузовик Renault Master, после чего микроавтобус загорелся. В итоге заживо сгорели 4 пасссажира «Газели», водителя грузовика спасателям удалось деблокировать и передать медикам.

Фото: МЧС по РБ

Погибших удалось идентифицировать не сразу. Только через несколько часов в региональном МЧС уточнили, что погибшими оказались рабочие из Оренбурга - им было 27, 42, 52 и 60 лет. Они ехали в Архангельский район, чтобы на автодороге «Уфа-Инзер-Белорецк» отремонтировать водоотводную трубу рядом с селом Усаклы. Сейчас на месте происшествия работают не только дорожные полицейские, спасатели и другие экстренные службы, но и психолог МЧС России.