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Здоровье23 сентября 2021 19:19

Башкирский город Кумертау объявил о переводе школьников на дистант с 27 сентября

Ранее по распоряжению Минобра то же самое сделали 12 районов республики
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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В Кумертау школьники 5-8 и 10 классов будут учиться из дома

В Кумертау школьники 5-8 и 10 классов будут учиться из дома

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Власти башкирского города Кумертау на фоне обострения ситуации с коронавирусом приняли решение перевести на удаленный режим обучения школьников 5-8 и 10 классов. Дети будут учиться из дома на протяжении двух недель с 27 сентября. Об этом после заседания местного оперштаба 22 сентября сообщил мэр города Олег Фролов.

– Идет динамика роста заболеваемых [COVID-19] не только старшего поколения, но и детей. Приняли решение, что школьники 5-8 и 10 классов будут переведены на дистанционное обучение с 27 сентября на 14 дней, – написал сити-менеджер на своей странице в соцсетях.

Напомним, 22 сентября министерство образования Башкирии отправило на «удаленку» школьников из 12 районах республики.