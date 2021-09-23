В трех районах Башкирии назначили новых прокуроров

Слева направо: Каюмов, Ахунов, Галеев // фото: прокуратура Башкирии

В Давлекановском, Мелеузовском и Кушнаренковском районах Башкирии назначены новые прокуроры на ближайшие пять лет. Соответствующие приказы 21 сентября подписал генпрокурор России Игорь Краснов.

Прокурором Давлекановского района стал 38-летний уфимец Тимур Каюмов. В 2007 он был принят на службу в надзорное ведомство: был следователем, помощником прокурора Шаранского района и старшим прокурором отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан. Последняя должность – заместитель прокурора Ленинского района Уфы.

На пост Мелеузовского межрайонного прокурора назначен 39-летний Альберт Ахунов из Туймазов. Он начал работать в прокуратуре в 2008 году. Состоял в должностях зама прокуроров Благоварского района и города Салавата, также был прокурором Аургазинского района и замом Ишимбайского межрайонного прокурора.

Кушнаренковскую прокуратуру возглавил 37-летний уфимец Артур Галеев. Он начал работать в правоохранительном органе в 2007 году. Был следователем по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, помощником прокурора Советского района Уфы и прокурора отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних в региональном управлении. Перед назначением в Кушнаренковский муниципалитет занимал пост Учалинского межрайонного прокурора.