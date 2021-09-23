Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 сентября 2021 16:24

32 стобалльника ЕГЭ в Башкирии получат по 150 тысяч рублей за поступление в местные вузы

Самым популярным университетом у этих выпускников стал БГМУ
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
На премии стобалльникам Башкирия потратит 4,8 млн рублей

На премии стобалльникам Башкирия потратит 4,8 млн рублей

В Башкирии 32 стобалльника ЕГЭ поступили в местные вуза и получат за это по 150 тысяч рублей в качестве премии главы республики. Правительство региона издало распоряжение с поименным перечнем студентов, которым будут выделены деньги.

Больше всего стобалльников – 16 – поступили в Башкирский государственный медицинский институт. Менее популярны у отличников УГАТУ (9 студентов) и УГНТУ (6 студентов). Только один стобалльник решил поступить БашГУ. Всего на выплаты вундеркиндам власти республики потратят 4,8 млн рублей.

Напомним, премии для стобалльников, поступивших в республиканские университеты, ввел глава Башкирии Радий Хабиров. В 2021 году ЕГЭ на максимальную оценку в регионе написали 106 выпускников школ.