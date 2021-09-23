32 стобалльника ЕГЭ в Башкирии получат по 150 тысяч рублей за поступление в местные вузы

На премии стобалльникам Башкирия потратит 4,8 млн рублей

В Башкирии 32 стобалльника ЕГЭ поступили в местные вуза и получат за это по 150 тысяч рублей в качестве премии главы республики. Правительство региона издало распоряжение с поименным перечнем студентов, которым будут выделены деньги.

Больше всего стобалльников – 16 – поступили в Башкирский государственный медицинский институт. Менее популярны у отличников УГАТУ (9 студентов) и УГНТУ (6 студентов). Только один стобалльник решил поступить БашГУ. Всего на выплаты вундеркиндам власти республики потратят 4,8 млн рублей.

Напомним, премии для стобалльников, поступивших в республиканские университеты, ввел глава Башкирии Радий Хабиров. В 2021 году ЕГЭ на максимальную оценку в регионе написали 106 выпускников школ.