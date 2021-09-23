В Уфа против напавшего на медиков жителя ХМАО возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело о хулиганстве с применением насилия

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о хулиганстве с применением насилия против 36-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который напал на медиков уфимской больницы №21. Ход расследование взят на контроль руководством центрального аппарата СК.

Инцидент произошел еще 24 июля. Пьяный подозреваемый, которому диагностировали отравление неустановленным веществом, был доставлен на «скорой» в горбольницу №21. Когда медики пытались оказать помощь пациенту, он без какого-либо повода набросился на токсиколога и сломал ему руку. Затем мужчина несколько раз ударил по голове и другим частям тела реаниматолога станции скорой помощи – специалист пришел на помощь коллеге. После этого буйный злоумышленник убежал из больницы.

Возбудить уголовное дело против подозреваемого потребовал профсоюз работников здравоохранения. Сейчас следователи допрашивают потерпевших и других работников больницы. Местонахождение фигуранта уголовного дела установлено, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.