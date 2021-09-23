Два молочных комбината в Башкирии арендует удмуртская компания

Молочные предприятия в Башкирии намерена арендовать фирма "Ува-Молоко" Фото: Олег УКЛАДОВ

Дюртюлинский и Чекмагушевский молочные комбинаты, принадлежавшие банкротному холдингу «Башмилк», арендует удмуртская компания «Ува-Молоко». Фирма намерена запустить простаивающие производства. Об этом 23 сентября на заседании в башкирском парламенте сообщил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

По словам чиновника, «Ува-Молоко» является одним из крупнейших в России предприятий по производству и реализации молочной продукции.

– Если все будет нормально и не будет препятствий, Дюртюлинский [комбинат] мы запускаем до конца года, запуск Чекмагушевского завода ожидаем в первом квартале следующего года, – сказал Фазрахманов.

Министр также добавил, что продолжится работа по восстановлению других простаивающих молочных комбинатов – в Белорецком и Миякинском районах.