В Башкирии прекращены поиски молодого отца из Челябинской области, пропавшего после больницы

Фото: соцсети

В Башкирии прекращены поиски 44-летнего жителя Троицка области Андрея Котова. Мужчину нашли живым и невредимым в придорожном поселке на границе с Челябинской областью – как оказалось, он пытался самостоятельно добраться до дома. Все это время у Андрея Котова не было при себе мобильного телефона, поэтому сообщить родным о своем местонахождении он не мог.

- Нашлись добрые люди, помогли нам разыскать его, купили телефон и сим-карту. Я уже говорила с ним, скоро Андрей приедет домой, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» сестра мужчины.

Напомним, Андрей Котов пропал 7 сентября: мужчина приехал на заработки в село Темясово, но вскоре попал в больницу, а выписавшись, ушел в неизвестном направлении. Родные немедленно начали поиски, ведь дома мужчину ждали жена и маленький сын. К счастью, все закончилось благополучно.