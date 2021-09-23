Жителям шести сельсоветов под Уфой поставляли техническую воду вместо питьевой

Роспотреб обнаружил в воде высокий уровень жесткости, превышение марганца и содержание общих бактерии

Жителям шести сельсоветов Уфимского района поставлялась техническая вода вместо питьевой. Прокуратуре пришлось дважды судиться с местной администрацией, чтобы заставить ее исправить ситуацию.

Проблемы с качеством воды были обнаружены в Булгаковском, Миловском, Чесноковском, Ольховском, Зубовском и Жуковском сельсоветах. Роспотребнадзор установил, что вода, которую получают эти населенные пункты, – техническая: ее нельзя использовать для питья, готовки еды и других бытовых потребностей жителей.

– Используемая вода имеет высокий уровень жесткости, превышает нормативы содержания марганца, содержит общие бактерии, – пояснили в надзорном ведомстве.

Суд по заявлению прокуратуры признал действия администрации и ресурсоснабжающих компаний противоправным и обязал их разработать план по доведению качества воды до уровня питьевой и обеспечить её бесперебойную поставку. Ответчики не согласились с таким решением и попытались оспорить его в апелляционном порядке в Верховном суде. Инстанция оставила вердикт без изменений, признав доводы прокуратуры обоснованными.