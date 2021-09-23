В Башкирии 22-летняя девушка попала в ДТП и на следующий день скончалась в больнице

фото: ГИБДД РБ

В больнице башкирского города Белебея 22 сентября скончалась 22-летняя девушка – накануне она попала в ДТП и получила тяжелые травмы. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась 21 сентября около пяти часов утра на улице Восточной. Водитель за рулем «Лады Гранта», двигаясь по обочине, врезался в металлический столб. После этого он убежал с места происшествия. Личность автомобилиста удалось установить только после того как он сам обратился за медицинской помощью с травмой головы.

– Травмы получила и его спутница, 22-летняя местная жительница. Позже она и скончалась от повреждений внутренних органов в больнице. Автомобиль "Лада Гранта" не был зарегистрирован в установленном порядке, – передали в дорожной полиции.

По данным ГИБДД, за прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 10 ДТП, в которых один человек погиб и 10 – пострадали.