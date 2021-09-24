Должен был умереть два года назад: уфимец изменил образ жизни и дал бой смертельной болезни

Фото: скриншот видеосюжета телеканала «Вся Уфа»

Два года назад житель Уфы Владимир Жарчинский практически не вставал с постели и с трудом передвигался – мешал лишний вес, тогда он весил 160 кг и множество различных болячек. В то же время врачи буквально подписали ему приговор, поставив диагноз: рак почек. Медики не стали лукавить и заявили, что операция не возможна, так как болезнь уже на четвертой стадии – надежды на выздоровление практически не было.

Как рассказал 56-летний Владимир Жарчинский корреспондентам телеканала «Вся Уфа», в какой-то момент он твердо решил бороться со смертельной болезнью. Сначала он взялся за свое питание и смог сбросить вес так, что появилась возможность нормально передвигаться. Ведь раньше Владимир мог ходить, лишь опираясь на костыли. По его словам, врачи каждый раз дают неутешительные прогнозы, но он каждый раз выносит их со стойкостью.

Недавно мужчина переболел коронавирусом и удивил всех врачей: болезнь прошла без тяжелых последствий.

- Я просто нашел в себе силы. Я подумал: вокруг меня столько всякого хорошего, не хочу я из этого уходить! Мне нравится жить, я хочу жить дальше! Ну, кто меня может сломать? – задает риторический вопрос Владимир в беседе с корреспондентами телеканала «Вся Уфа».

Сейчас мужчина мечтает сбросить вес до 90 килограммов и пробежать марафон вместе со своим товарищем, консультантом по здоровому питанию.