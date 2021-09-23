Власти Уфы лишили перевозчика права обслуживать автобусный маршрут №256

Маршрутка №256 курсировала между микрорайонном Сипайлово и историческим центром города

Администрация Уфы лишила компанию ООО «Регион-Авто» права обслуживать автобусный маршрут №256. Власти прекратили действие свидетельства об осуществлении перевозок, выданное фирме, из-за того, что она «в течение трех дней без серьезных на то оснований не выполнила ни одного рейса, предусмотренного расписанием». Сообщение об этом появилось на сайте мэрии.

Маршрутка №256 курсировала между микрорайонном Сипайлово и историческим центром города (конечная остановка – «Телецентр»), выезжая на проспект с остановки «Спортивной».

«КП-Уфа» в уфимской администрации рассказали, что «дальнейшие действия [по 256-м автобусам] муниципалитетом будут приниматься в рамках федерального законодательства». Речь идет о федеральном законе № 220: «об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».